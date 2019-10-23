شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة رومانسية من زوج بلقيس فى عيد ميلادها.. فرشلها الأرض ورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بعيد ميلادها على طريقة رومانسية بفرش الأرض بالورود الحمراء أثناء وصولها للمنزل للاحتفال بعيد ميلادها.

وحرصت بلقيس على رصد اللحظة الرومانسية ونشرت مقطع فيديو يظهر من خلاله الأرض وهى تفترش بالورود الحمراء، ووجهت رسالة حب لزوجها قائلة: "شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل أحد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي، احبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح".

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واحتفلت الفنانة اليمنية بالنجمة الجديدة التى حصلت عليها فى ممر المشاهير الجديد في مدينة دبي الإماراتية، على غرار ممشي هوليوود، وسط العديد من نجوم الوطن العربي والعالم.