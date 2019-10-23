شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يغنى "معرفة قديمة" فى حفله بالفيوم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحيى المطرب هيثم شاكر حفلاً غنائيًّا غدا الأربعاء ، لطلاب إحدى الجامعات في الفيوم، ويعد الحفل بمثابة استكمال الاحتفال بألبومه الجديد الذى طرحه يوم 7 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يقدم هيثم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقى تفاعلًا من معجبيه، ومنها "يوم ما أقول، ومعاك، وخليك جنبى، أنا كل ما أفكر"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

ويضم ألبوم هيثم شاكر الأخير "معرفة قديمة"، 12 أغنية، هى: "ماتوصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

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إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "بابى مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "ماتغيبوش" كلمات سلامة على وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسنى وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن هيثم شاكر طرح مؤخرا كليب أغنية "ما توصونيش"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان.