تراند اليوم : منصة Viu تبدأ انتاج المسلسل العربي “أنصاف مجانين”

أعلنت “Viu”، منصة البث الترفيهي الرائدة في عالم المحتوى، والتي يتابعها 36 مليون مشترك شهرياً في جميع أنحاء العالم، عن بدء إنتاج مسلسل درامي عربي بعنوان “أنصاف مجانين”، من تأليف كاتبة السيناريو الشهيرة مريم نعوم، والمقتبس عن إحدى أكثر الروايات تحميلاً في العالم العربي للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وذلك وفق أعلى معايير الانتاج العالمية.

ومن المتوقع أن يبدأ بث هذا العمل الدرامي المشوق للجمهور على مستوى المنطقة ومصر عبر منصة البث الترفيهي الرائدة في عالم المحتوى الرقمي والحائزة على جوائز مرموقة، في عام 2020، حيث تدور احداث المسلسل حول شاب يعاني من الشيزوفرينيا وبحاجة الي نقل قلب ٬ و عقب اجراء العملية يكتشف ان صوت المتبرع اصبح مصاحبا له و يطالبه بمساعدته في العثور علي كتاب مهم أفني حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة ابدية.

وتعد الكاتبة المصرية مريم نعوم واحدة من أشهر كُتّاب السيناريو في العالم العربي، ولها الكثير من الأعمال المرتقبة خلال الموسم الرمضاني، كما ألفت العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل “زي الشمس” و”سجن النسا” و”كأنه مبارح”.

وبهذا الصدد، قالت نعوم: “تتمتع منصة “Viu” بسجل حافل في الإنتاجات الأعمال مثل “زودياك” و”دون”، وأتطلع للتعاون مع المنصة في تقديم مسلسل فريد وساحر يعكس الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية مع الحفاظ على جوهر الرواية نفسها، والذي آمل أن ينال إعجاب المشاهدين. إذ جذبني الأسلوب الشعري الذي استخدمته المؤلفة في سرد قصة خيالية علمية إلى قصة “أنصاف مجانين”، حيث يجمع هذا العمل بين العديد من الثقافات العربية، ويقدم رؤية جديدة مختلفة عن نهج المحتوى المرئي التقليدي الذي اعتاد عليه المتابعون في المنطقة”.

من جانبها، قالت الدكتورة شيماء الشريف تعليقاً على تحويل روايتها إلى عمل تلفزيوني: “أعتقد أن نمط الأعمال الأدبية التي تبحث في عالم ما وراء الطبيعة تقدم فرصة للتعبير الإبداعي عن خيال الفرد واستكشاف أفكار جديدة، لذا، يسعدني أن أكون من المساهمين في نقل الرواية الخيالية في العالم العربي إلى آفاق جديدة، حيث يجري حالياً إعداد المحتوى المحلي لتلبية تفضيلات الشريحة الشابة من الجمهور المحلي”.

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وأضافت: “تتمتع الشريحة الشبابية الآن بفرصة مشاهدة أحد أكثر الروايات التي يجري تنزيلها عبر شاشاتهم الرقمية المفضلة التي يختارونها، ويسرني التعاون مع منصة “Viu” ومشاهدة أحداث روايتي على الشاشة، ولدي ثقة تامة من أنها ستكون تجربة رائعة ومسلية”.

ومن جانبه، قال وسام قطّان، نائب الرئيس لشؤون المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة “Viu”: “ينسجم العمل الجديد مع رؤية ومساعي منصة “Viu” لتقديم أعمال عربية أصلية بمحتوى يرقى إلى تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسرنا التعاون مع المبدعين الموهوبين مثل الدكتورة شيماء الشريف ومريم نعوم والاحتفاء بهم وعرض نجاحهم وتقديم مواهبهم إلى وسطٍ جديد”.

وسيتوفر المسلسل الجديد من إنتاج “Viu” حصرياً للمشتركين قبل نهاية العام، وسيجري تقديمه على نمط إنتاجات “Viu” الناجحة التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام مثل “زودياك” و”أنا شيري دوت كوم” و”دون” و”حدوته مُرة” و”الزوجة 18″. وتواصل الشركة التركيز على إنتاج قائمة من الانتاجات المتنوعة الملائمة للجماهير العربية والآسيوية بهدف تقديم أعمال ترفيهية عالية الجودة على مدار العام.

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