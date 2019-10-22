شاهدوا.. أحمد سعد يكشف سراً عن حياته وحالته العاطفية بعد فترة من انفصاله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - بعد استعراضه لهدية ثمينة تلقاها من حبيب مجهول، اثار النجم احمد سعد جدلاً كبيراً بين متابعيه على تطبيق انستغرام بسبب تعليق على مقطع من أغنيته “كلامي انتهى” التي اطلقها خلال فترة زواجه من النجمة سمية الخشاب، والتي اعتبر العديد من المستمعين انها موجهة بشكل مباشر للفنانة ريم البارودي.



وتقول كلمات الاغنية “انا كنت بعتبرك بجد كثير عليا بس اكتشفت اني انا اللي ةبير عليك”، وارفقها بتعليق كشف من خلاله عن حالته النفسية السيئة التي يمر بها وكتب قائلا: “الإنسان كل شويه احساسه بالحاجات بيتغير لما هوا بيتغير ..بس احساسي بالمقطع ده ما بيتغيرش ابدا”.

واضاف ايموجي لقلب مكسور وموجوع، في تعبير بسيط للحالة التي يمر به بعد المشاكل العاطفية الصعبة وخياراته السيئة والمتسرعة والتي ادت الى دخوله في صراع كبير، ونال من خلال ذلك تعاطف متابعيها الذين طالبوه بالتركيز على اعماله الفنية لانه من اقوى واجمل الاصوات في مصر.