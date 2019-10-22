رشا مهدى تبدأ تصوير «اطمنى»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تواصل الفنانة المصرية رشا مهدى تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد “اطمني”، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، من إخراج أحمد يسرى، وجمعت المشاهد كل من رشا مهدى وأحمد صفوت وشيرين فى إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر.
ومن المقرر أن تستمر رشا فى تصوير المشاهد فى الديكور الأساسي الأول حتى نهاية الأسبوع، على أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية ، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة .
وكانت آخر أعمال رشا مهدى الدرامية مسلسل “رمضان كريم” عام 2017، وشارك فى بطولته صبرى فواز، ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، سيد رجب، وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.
والجدير بالذكر أن مسلسل “اطمنى” من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسل ذات الحلقات الطويلة التي تصل الي 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي ،أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.
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