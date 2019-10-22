فيديوجراف.. 6 معلومات عن الأخطبوط ياشين بطل أحدث جوائز "فرانس فوتبول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى لعام 2019 التي تقدم لأول مرة هذا العام.

وتُقدم هذه الجائزة لأول مرة في عام 2019، وسميت باسم "ياشين" نسبة إلى حارس المرمى السوفيتي الشهير ليف ياشين والملقب بـ"العنكبوت" و"الأخطبوط الأسود".



ويعد ياشين حارس مرمى دينامو موسكو الروسي الأسطوري من أشهر حراس المرمى في العالم، حيث حصد جائزة الكرة الذهبية عام 1963، واختير أفضل حارس مرمى في أوروبا 9 مرات أعوام 1956 و1957 و1959 و1960 و1961 و1963 و1964 و1965 و1966، وأفضل حارس مرمى بكأس العالم عام 1966 في إنجلترا.

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وضمت قائمة المرشحين للجائزة 10 لاعبين هم: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومواطنه إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، ومانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، والكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، والبولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت القائمة أيضا وجود السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، ومواطنه سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، والإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يقام الحفل السنوي الضخم للإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.