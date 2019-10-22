خاص.. وزير الرياضة المصري: جلسة الأهلي مثمرة ونتائجها للصالح العام

وصف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بأنها "مثمرة للغاية"، ونتائجها للصالح العام.

وقال صبحي، في تصريح خاص لـ"العين الرياضية" في أعقاب انتهاء الجلسة: "لقد كانت جلسة مثمرة للغاية ومحترمة، وستكون نتائجها في الصالح العام".

وجاءت جلسة أشرف صبحي مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب لحل أزمة مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة بالجولة الخامسة للدوري المصري، في ظل رفض الأهلي خوض أي مباراة قبل لقاء القمة أمام الزمالك بالجولة الرابعة، الذي تم تأجيله لدواعٍ أمنية.

وكان الأهلي أصدر بياناً أكد، خلاله، رفض استكمال مسابقة الدوري بعد قرار تأجيل القمة مع الزمالك لأسباب أمنية، طالباً تحديد موعد للمباراة قبل أن يستأنف لقاءاته.

وامتدت جلسة وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي لعدة ساعات، تم خلالها تبادل وجهات النظر، بينما أظهر مجلس إدارة القلعة الحمراء تمسكه بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة.

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وأشار المصدر إلى أن مجلس الأهلي فوّض الوزير من أجل التحدث مع المسؤولين لإنهاء تلك الأزمة بما يتناسب مع مصلحة الوطن.

وتمسك الأهلي بموقفه الرافض لخوض مباراة الجونة وعدم خوض مباريات في الدوري قبل لقاء القمة، وفوّض مسؤولو النادي الأحمر وزير الرياضة لحل الأمر مع اتحاد الكرة المصري.



وتأكد عدم سفر فريق الأهلي إلى الجونة يوم الثلاثاء لخوض لقاء الفريقين المقرر له يوم الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة.

ويعقد وزير الرياضة جلسة الثلاثاء مع مسؤولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة وموقف الأهلي من خوض مباريات الدوري.

وكانت بداية الأزمة عندما أعلن اتحاد الكرة المصري، الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت الماضي لأجل غير مسمى لأسباب أمنية.



الأهلي أصدر بيانا، الخميس، يؤكد فيه أنه لن يلعب أي مباراة في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك، وأعلن الجونة، النادي الذي سيواجهه "المارد الأحمر"، تضامنه معه.

غير أن الجونة تراجع مؤخرا، وأكد أنه سيلعب المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل إذا أصر اتحاد الكرة المصري على إقامتها في موعدها دون تأجيل.