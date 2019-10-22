أحمد الفيشاوي يتفادى الحبس في قضية ابنته لينا.. كيف تصرّف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف يوسف فايز، محامي الفنان أحمد الفيشاوي عن تطورات جديدة في قضية النفقة الخاصة بابنته "لينا"، موضحًا أنه تفاوض مع هند الحناوي طليقة الفيشاوي بطريقة لسداد النفقة على 3 دفعات وذلك لتفادي الحبس.

وكشف المحامي المصري في تصريح لـ"فوشيا" عن سداد أحمد الفيشاوي لمبلغ قيمته ربع مليون جنيه من النفقة المجمدة والخاصة بالمصروفات الدراسية والمقدّرة بمليون و50 ألف جنيه مصري.

وأكّد يوسف فايز، أن هذا المبلغ تم سداده الأحد الماضي من خلال إيداعه في حساب ابنته بإنجلترا، مشيرًا إلى أن التفاوض الذي تم بين الطرفين أحمد وطليقته هند ينص على دفع بقية المبلغ والمقدّر بقيمة 800 ألف جنيه على ستة أشهر بواقع 400 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر.

وشدّد محامي الفنان المصري، على أن هذا التفاوض ألغى حكم حبس الفنان المصري لمدة شهر، بناء على حكم واجب النفاذ، منوهًا إلى أن أحمد لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه ابنته لكنه غاضب من التضليل الذي انتهجته طليقته للهروب بابنته وإلزامه بنفقة ومصروفات لم يقرها منذ البداية.

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وأكّد أنه تحدث مع الفنان المصري ولاقى منه سعة صدر لإنهاء الأمر بعد حكم المحكمة خاصةً أنه يريد التفرغ لأعماله الفنية المقبلة.

في سياق متصل؛ يواصل أحمد الفيشاوي، تحضيراته في الجيم من أجل الاستعداد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" حيث نشر "الفيشاوي" قبل أيام مقطع فيديو له أثناء التحضيرات للدور.

يُذكر أنّ محكمة مصريّة أصدرت قبل نحو شهرين حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدّة شهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالًا للنزاع القضائيّ بين الفيشاوي الابن وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.