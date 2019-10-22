تسريبُ فيديو لمشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة بحضور طفليه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مقطع فيديو مسرّب حقيقة المشاجرة التي وقعت بين الفنان المصري أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة أثناء قضاء عطلة في فندق بالساحل الشمالي.

ويُظهر الفيديو، الذي وثّقته كاميرات المراقبة جلوس عز بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة شخص - أحد شهود الواقعة - ويتبادلون حوارًا جانبيًا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وهو ما لفت انتباه نسرين شقيقة زينة التي اتّجهت بصحبة شقيقها، ودفعت أحمد عز في وجهه خلال جلوسه، قائلةً: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك".

بعدها تساءل عز مندهشًا من اعتداء امرأة عليه أمام الحضور مدعيًا أنه لا يعرفها، فكشفت عن شخصيتها لينهض عز ويتركها متجهًا إلى أمن الفندق، ليحرّر محضر سبّ وقذف ضدها.

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كما ظهر في الفيديو نجلا الفنان أحمد عز، التوأم زين الدين وعز الدين، للمرة الأولى منذ فترة أثناء مشاجرة خالتهما مع والدهما، وبدآ ينظران إلى المشاجرة وغير مدركين لسبب الخلاف.

يُذكر أن زينة وشقيقتها قاما بتحرير محضر مضاد بقسم شرطة العلمين ضد الفنان أحمد عز بتهمة التعدي عليهما بالضرب في أحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي.

ولعز وزينة تاريخ طويل من الخلافات، بدأت حينما أنجبت زينة ابنيها التوأم منه، ورفض الاعتراف بهما، إلا أن المحكمة نسبتهما إليه وألزمته بدفع مصاريفهما.