كارمن سليمان تكشف عن سبب غيابها طوال الفترة الماضية

كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن سبب غيابها عن مُتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي يعود إلى إنشغالها بالتحضيرات المتعلقة بأغنياتها الجديدة.



وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “غايبة عنكوا بقالي شوية عشان كنت بحضرلكوا أغاني جديدة إن شاءالله هتعجبكوا قوي .. أنا متحمسة جداً .. مين مستني، أحبكم جميعاً“.



وأثار إعلان كارمن سليمان حماس مُتابعيها على السوشيال ميديا، وسط تساؤلات حول ما تُحضره وهل ألبومها الجديد إقترب من الصدور. قد يهمك ايضاً: كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في فندق كمبنسكي بالقاهرة كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

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