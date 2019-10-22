"الجوكر" ثاني أكثر إيرادات في تاريخ السينما العالمية في تصنيف "R"

أستطاع فيلم «الجوكر» للنجم خواكين فينيكس، تحطيم إيرادات شباك التذاكر العالمي لشهر تشرين الأول .



حيث بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية حتى الآن 737.5 مليون دولار عالميًا، حقق منها 247.2 مليون دولار في دور العرض الأمريكية وجمع 490.3 مليون دولار بالسوق الأجنبية، ليصبح "الجوكر- Joker" ثاني أكثر الأفلام حصدا للإيرادات في تاريخ السينما بالتصنيف العمري «R» (أكثر من 17 عاما)، خلف فيلم «Deadpool» للنجم ريان رينلدوز.



وبذلك أصبح «الجوكر» واحدا من أنجح الأفلام في تاريخ شباك التذاكر العالمي، متخطيا فيلم «Captain America: The Winter Soldier» الذي حقق 714 مليون دولار عام 2016، بالإضافة إلى ثاني أكبر إصدار لشهر أكتوبر خلف فيلم «Venom» للنجم توم هاردي، الذي جمع العام الماضي 854 مليون دولار.



تقع أحداث الفيلم عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة «آرثر فليك»، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده ككوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.



ويشارك في البطولة: روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

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