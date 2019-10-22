المطرب "أبو" يطرح أغنيته المصورة الجديدة "حبيبي يا ليل" على يويتوب

القاهرة – لايف ستايل
طرح المطرب "أبو" فيديو كليب اغنية الجديد" حبيبي يا ليل" عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير" اليوتيوب".
وكان أبو قد انتهى من تصوير الكليب في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من أطفال المعهد العالى للباليه، وقد استغرق التصوير يومين.
وقد حرصت مريم أبو عوف على تقديم فكرة جديدة فى تصوير الكليب اعتمدت فيها على الإبهار والمزج بين العناصر الفنية المشاركة، فى تناغم وانسجام مابين كلمات وألحان الأغنية.
أغنية "حبيبى ياليل" هى أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهى من إنتاج شركة جاما ميوزيك.. "حبيبى ياليل" من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال
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