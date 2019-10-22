هلا رشدي تؤكّد أنّ الغناء أمام الرئيس السيسي أهم محطّات حياتها

قدمت الفنانة هلا رشدي، أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونالت إشادات كبيرة.

وقالت:"واحدة من الجيل الجديد"، من أهم الأغاني التي قدمتها في حياتي وسعيدة للغاية لتقديمها، كواليسها كانت جميلة، لم أكن مرتبه تمامًا لغناءها".

وتابعت: لم أكن أعلم أنني سأقوم بغنائها، فقد عرضت عليا بشكل سريع، لم تكن تحضيراتها طويلة، وخرجت بهذا الشكل الجيد الذي جاءتني عليه ردود أفعال طيبة، وسعدت بمشاركة الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن مدين، والموزع عمر اسماعيل مصطفى رؤوف الذي وضع المكس والماستر".

وعن وقوفها أمام الرئيس السيسي قالت:" الغناء أمام الرئيس أمر يدعو للفخر وشرف عظيم، وقد تخيلت في بداية الأمر أنني سأكون مرعوبة وخائفة لمقابلته والغناء أمامه بسبب هيبته، لكن الحقيقة هذا لم يحدث فبمجرد وقوفي شعرت بحالة طمأنينة، بعدما رأيت أبتسامته".

وأستكملت:"الأجواء الخاصة بالحفل بوجود هذا العدد الكبير من القادة والمحبين لمصر، جعلني أسعد بشكل كبير، بغنائي لوطني، بالأضافة إلى أن البروفات التي عملتها على المسرح ساعدتني كثيرًا للظهور بهذا الشكل خلال غنائي للاغنية".

وعن شهرتها الأخيرة على السوشيال ميديا قالت:"السوشيال ميديا هي من قدمت هلا رشدي للجمهور وتسببت في شهرتي، وأرى أنها البداية في أحترافي الغناء وأتمنى أن تستمر معي خلال مشواري الغنائي القادم بنفس الكفاءة".

Advertisements

وعن أحترافها الغناء قالت:"قدمت أغنية مع المنتج هاني محروس كانت بصدد أن تطرح خلال هذه الفترة، لكنها تم تأجيلها من أجل أغنية أحتفالات الرياسة والحمدلله كان هذا بمثابة كرم كبير من الله، خاصة بعد الحالة التي شهدتها الاغنية".

وأختتمت:"الأغنية سيتم طرحها خلال أيام، وهي من الحان أحمد عمار، وستكون رومانسية، أتمنى أن تنال إعجاب المتابعين".

قد يهمك ايضاً:

نجوم فتحوا على أنفسهم أبواب الانتقاد بسبب "السوشيال ميديا"

"محمد فراج" حديث السوشيال ميديا بسبب الجندى هلال في "الممر"