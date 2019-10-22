الفناناتان علا رشدى وياسمين غيث تزوران مستشفى"بهية" لدعم محاربات السرطان

أجرت الفناناتان علا رشدى وياسمين غيث زيارة إنسانية لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، فى إطار زيارات عدد من المشاهير ونجوم المجتمع لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.



جاءت الزيارة بحضور عدد من الشعراء والشخصيات العامة من بينهم الشاعرة الغنائية نسمة حركي والشاعرة نسمة الشاذلي والمهندسة المعمارية ملك رشاد ومصممة فكرة النصب التذكاري للشيخ زايد شوشة كمال والخبيرة والمدربة الحياتية رشا سلامة.



وقدمت نجمات الفن والمجتمع أثناء زيارتهن باقات من الورود لمحاربات بهية بعد السماع لقصصهن الإنسانية منذ مرورهن برحلة اكتشاف المرض ثم العلاج وكيف استطعن التغلب عليه بالتحدى والإرادة.



من جانبها أعربت الفنانة علا رشدى عن سعادتها بزيارة مستشفى بهية والسماع إلى قصص المحاربات التى تنم عن قوة المرأة المصرية وقدرتها على تجاوز الصعاب، مشيدة بدور بهية فى تقديم الدعم النفسي للمحاربات.



كما أكدت ياسمين غيث أن الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدى هو جزء هام جدا فى خطوات العلاج، مطالبة بتكرار مثل هذه الزيارات التى تدخل البهجة على قلوب المحاربات.



كما حرصت كل من ملك رشاد وشوشة كمال ونسمة حركى ونسمة الشاذلي على مؤازرة المحاربات والتقاط الصور معهن فى جو مليء بالتفاؤل والبهجة، وأكدن أن زيارة محاربات بهية سوف يتم تكرارها فى المرحلة المقبلة، داعيات جميع سيدات مصر بضرورة الكشف المبكر الذى يدفع إلى سرعة العلاج حال اكتشاف المرض.

قد يهمك ايضاً:

ياسمين غيث تؤكّد أن "رحيم" لاقى ردود أفعال إيجابية

ياسمين غيث تعبّر عن سعادتها بـ"سوبر هاتريك" محمد صلاح