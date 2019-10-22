المغربي سعد لمجرد يحقق بفيديو كليب أغنية "سلام " 6 مليون مشاهدة

حقتت الأغنية الجديدة للمطرب سعد لمجرد فيديو كليب اغنية"سلام"، 6 مليون و 250 الف مشاهدة، وذلك عبر قناته الخاص بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". أغنية "سلام" كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin"، وفكرة الكليب مستوحاة من الفلكلور المغربي وتحديدا من التراث الأمازيغي. يذكر أن آخر أعمال النجم المغربي سعد المجرد، أعنية بعنوان "يخليك للي"، و حققت 40 مليون مشاهدة، كما قدم أيضاً ديو مع الفنان محمد رمضان بعنوان "نساي". Advertisements قد يهمك ايضاً: سعد لمجرد يتجاوز 38 مليون مشاهدة بـ كليب يخليك للي المغربي سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة "سلام" عبر يوتيوب

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