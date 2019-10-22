أول تعليق من أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي

حصد النجم أحمد حلمي، نجمة المشاهير، خلال حضوره افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.‏



وعلق "حلمي"، بعد فوزه بالجائزة لبرنامج "عرب وود"، مؤكدًا أنه سعيد بهذه الجائزة ولكن أي تكريم يضعه في مسؤولية كبيرة.



وعلى غرار "ممر المشاهير" في هوليوود، خصصت مدينة دبي ممرا للمشاهير في بوليفارد محمد بن راشد ببرج خليفة، يضم أسماء عدد من مشاهير العالم والوطن العربي.



ويقع "ممر المشاهير"، في منطقة داون تاون دبي، ويضم في المرحلة الأولى 400 نجمة تضم أسماء الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم، في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية.

قد يهمك ايضاً:

أحمد حلمي يتجه للإنتاج ويؤجل التمثيل بعد "خيال مآتة"

ظهور نادر لـ عمرو دياب وأحمد حلمي