مروة ناجى تُحيي الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

تحيى الفنانة مروة ناجى، الليلة العاشرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الثامنة والعشرين بالمسرح الكبير في دار الأوبرا ، بقيادة المايسترو عادل عايش، وذلك 10 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءا.



وتبدأ الفنانة مروة ناجي، عمل البروفات الخاصة بالحفل عقب عودتها من جولتها الفنية بكندا، المقرر أن تحيي خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية.



وتغني مروة ناجى أحدث أغنياتها " حبيت من قلبى"، خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

قد يهمك ايضاً:

محمد الشرنوبي يعود بنشاط فني قوي من خلال عدة أعمال منها حفلًا في دار الأوبرا

تعرّف على الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط