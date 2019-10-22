عمرو محمود ياسين وأسرته في ضيافة «معكم منى الشاذلي» الخميس المقبل

يحل الفنان عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وأبنائهما، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث متباينة عن النجاح الكبير لمسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي يشارك في بطولة كوكبية كبيرة من النجوم خاصة أنه يحتوى على 9 حكايات كل حكاية 5 حلقات ليصل عدد حلقات المسلسل 45 حلقة .

كما سيتم الحديث عن حياتهم الأسرية، حيث تشتمل الحلقة على بعض الألعاب الطريفة.

يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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