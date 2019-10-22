تامر حسني يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويشكره على "موسم الرياض"

نشرت صفحة "عرب وود" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو للفنان تامر حسني وجه عبره رسالة إلى تركي آل الشيخ بخصوص موسم الرياض. قال تامر حسنى "بشكر المستشار على المجهود بشكل عام اللى حصل فى المملكة يعنى كفاية انى شايف فرحة الجمهور السعودي طول الوقت ربنا يكرمكوا ديما فرحنين". يذكر أن آخر أعمال تامر حسني التي سوف تعرض قريبا فيلم "الفلوس" الذي يشاركه في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق. Advertisements قد يهمك ايضاً: مؤلف فيلم تامر حسني "الفلوس"يؤكد"العرض في نصف العام بجودة أمريكية" تامر حسني يتوجه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي

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