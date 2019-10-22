مسرحية"خيبتنا" لمحمد صبحي تعود للعرض في 23 تشرين الثاني المقبل

القاهرة – لايف ستايل يعرض النجم محمد صبحي مسرحيته "خيبتنا " للموسم الرابع للسنة الثانية يوم 23 نوفمبر 2019، حيث تلقي مخرج ومؤلف وبطل المسرحية محمد صبحي رسائل كثيرة ورغبات مكثفة عبر صفحته الرسمية لإعادة عرضها مرة أخري تزامنا مع العروض المسرحية الجديدة التي يستعد لها مسرح محمد صبحي بمدينة سما سنبل.



مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسي الهواري وميرنا زكري وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوي والوجد الجديد حازم القاضي.



مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وتدور المسرحية في قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات. قد يهمك ايضاً: محمد صبحي يؤكد أن لينين الرملي رفيق كفاح وأول المكرمين بـ«50 سنة مسرح» محمد صبحي يؤسس مسرحًا جديدًا بمدينة سنبل

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