بدء تصوير فيلم خالد الصاوي الجديد "شريط 6"

انطلق تصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي "شريط 6" الذي يخوض بطولته الفنان خالد الصاوي.



الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويجسد "الصاوي" شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان خالد أنور وأخرون من النجوم الشباب، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللي كريم، الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج "film of egypt".



يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي في السينما مشاركته في موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف في "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، كما شارك في فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبي وحسن حسني للمخرج خالد مرعي.

قد يهمك ايضاً:

أحمد خالد صالح يُعلن مشاركته في فيلم "شريط 6" ويجسد شخصية مريض نفسي

تارا عماد مع خالد الصاوى فى " شريط 6 "