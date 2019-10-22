وفاة الفنان السعودي طلال الحربي إثر حادث سير في جدة

توفى الفنان طلال الحربي، الأحد، إثر حادث سير في محافظة جده عن عمر يناهز 63 عاما.

ونشر فايز الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أسباب الوفاة قائلا: إن "الحربي" توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله".

وحصل "الحربي" على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجده عام 1985، دخل المجال الفني عام 1989، حيث عمل في إذاعة جدة، وأعد وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وله العديد من المسلسلات السعودية والمصرية.

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