أحمد فهمي صديق كريم عبد العزيز في "البعض لا يذهب للمأذون"

تعاقد الفنان أحمد فهمي على المشاركة في بطولة فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، ويظهر فهمي خلال أحداث العمل كضيف شرف من خلاله مشاهد، حيث بدأ فهمي في تصوير مشاهده أمس الأول، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان كريم عبدالعزيز حيث يلعب دور أحد أصدقاء كريم، الذي يعاني من مشكلة مع زوجته.



على جانب آخر، بدأ فهمي تحضيرات مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، الذي يعود فيه للتعاون مع النجم أكرم حسنى، والمسلسل ينتمي للأعمال الكوميدية ذات الحلقات المتصلة المنفصلة، والتي اعتاد فهمي على تقديمها خلال السنوات الماضية.



ويواصل فهمي تصوير مشاهده في فيلم العارف، حيث انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من نصف مشاهد الفيلم، ومن المقرر أن يسافر فهمي مجددا إلى خارج مصر، ثم يعود لاستكمال باقي المشاهد بالقاهرة حيث تتبقى له 10 أيام فقط لينتهي من مشاهده بالكامل.



وتدور أحداث "العارف"، حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، وكيفية سيطرة القراصنة على أجهزة الدولة.

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