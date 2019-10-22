عرض برنامج "سهرانين" لأمير كرارة على قناة دبي الثلاثاء

يعرض برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة قناة دبي الفضائية، الثلاثاء من كل أسبوع، في الثامنة مساءً.



البرنامج يقدمه "كرارة" على قناة ON E، الجمعة من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساءً.



يذكر أن "كرارة" كان قد انتهى من تصوير جميع حلقات الموسم الثاني من البرنامج، وصور عقب انتهاء شهر رمضان الماضي، العديد من حلقات البرنامج، والذي استضاف فيها العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، كان منهم كل من المطرب وائل جسار، ومحمد عدوية، وأحمد رزق، وحسن الرداد، ودرة، وظافر العابدين، ولقاء الخميسي، وحلا شيحه، ومحمد رجب، ويسرا اللوزي، وفرقة واما، وأشرف عبدالباقي.

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