مايا دياب تكشف اتصالات السلطة بمحطات التلفزة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة مايا دياب متابعيها عبر "تويتر" بالحديث عن اتصالات تجري مع رؤساء محطات التلفزة لوقف البث المباشر للتظاهرات الشعبية.

حيث كتبت عبر “تويتر”: “تجري الآن بعض الاتصالات من بعض الرؤساء اللبنانيين بأصحاب محطات التلفزة لوقف البث المباشر وذالك لقمع حريّة الاعلام وبالتالي “الثورة” و لكن بالذوق..لأنهم الآن لم يعودوا يستطيعوا القمع بالقوة، فقالوا انَّ لغة التذاكي احسن”.

وتابعت: “نتمنى ألا يستجيب أي من المحطات لأي من مطالباتهم لأن شاشات التلفزة اللبنانية والاعلام اللبناني هم قادة هذه الثورة الشعبية المحقة.. و هني اللي عم بوصلوا صوت الشارع و الشعب لكل العالم.. اتكالنا عليكم”.



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