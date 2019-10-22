الوليد الحلاني يحاكي وحدة الشارع اللبناني بأغنيته الأولى







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّر الوليد عاصي الحلاني، عن تأييده للحراك الشعبي الذي يجوب لبنان بتظاهراتٍ شعبية في كافة المناطق بعدما نزل مع شقيقته ماريتا ورقصا معاً الدبكة اللبنانية بمشاركة المعتصمين.

ويبدو أن تفاعله الفائض مع الحراك الشعبي دفعه للتعبير عن الأجواء بأغنية وطنية تستمد عنوانها من واقع الشارع الذي وحّد اللبنانيين، فأطلق عمله الخاص الأول في ظرفٍ استثنائي بأغنيته الوطنية "قوّتنا بوحدتنا" التي كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس، ولحنها عاصي الحلاني ووزّعها طوني سابا.

فيما يلي رابط الأغنية:

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