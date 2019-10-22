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شاهد تعليق المخرجة فرح الهاشم على واقعة اقتحام التليفزيون اللبنانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشفت فرح الهاشم، مخرجة فيلم "ترويقة فى بيروت" أن اقتحام أحد أبطال الفيلم بديع أبو شقرا لتليفزيون لبنان من أجل إيصال صوت الشعب اللبنانى للتليفزيون، بعد تجاهله التظاهرات الحاشدة فى اللبنانى.

وأضافت: "ندعو جميع الفنانين فى بيروت وضواحيها وكل من يحب لبنان بأن يشارك ثورتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى لإيصال الصورة الحقيقية، فسلاحنا كفنانين هو الإعلام والسينما". 

فيلم ترويقة فى بيروت سيعرض للجمهور المصرى فى درب 1718 يوم الأحد 27 أكتوبر الجارى.

يذكر أن قناة الجديد اللبنانية بثت مقطع فيديو لاقتحام فنانين لبنانيين مقر التليفزيون اللبنانى، مؤكدين أنه تغيب عن تغطية حدث تاريخى وهى التظاهرات الحاشدة التى تشهدها لبنان احتجاجا على التدهور الاقتصادى والمعيشى لليوم السادس على التوالى.

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