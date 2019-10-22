شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف دعم الإعلامى السورى تمام عجمية جومانا مراد فى أزمتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة الفنانة السورية جومانا مراد مع الأخوين نعمو ممتدة حتى الآن، وهو ماجعل عدد من السوريين يقفون لدعمها، حيث علق الإعلامى السورى تمام عجمية، خلال مقطع مصور له، على الأزمة المثارة بين "الأخوين نعمو"، والفنانة جومانا مراد، وقال عجمية: "لقد تواصل المخرج صفوان نعمو معى فى بداية الأزمة، حتى أنشر له مستندات تثبت صحة موقفه هو وشقيقه المنتج أمير نعمو، خلال برنامجى التليفزيونى الأسبوعى، بالإضافة إلى المجلة التى أشرف عليها".

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وتابع عجيمة: "رحبت بهذا الأمر نظرًا لأننى على الحياد.. لكنه لم يرسل لى أى مستند واحد يدعمه، مما جعلنى أتوجه بنفسى لمحكمة دبى بالإمارات، للحصول على كل ما يخص القضية".

وأضاف: "وجدت أن جميع الأحكام الصادرة بهذه القضية، تؤكد بطلان الادعاءات ضد جومانا مراد، وتدين الأخوين نعمو".