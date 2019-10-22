"أبو" يحقق بأغنية "حبيبى يا ليل" 8 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المطرب أبو بأغنيته "حبيبى يا ليل" حوالى 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والذى طرحها منذ حوالى 24 ساعة.
وأكد أبو على طريقه الذى اختاره منذ بدايته الفنية، ولونه الغنائى المميز الذى يعجب به جمهوره ويراه فيه محبيه، فأغنية "حبيبى يا ليل" تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا فى معظم أغنياته.
كما يبدو أن "حبيبى يا ليل" ستكون "3 دقات" أخرى قادمة، بل ربما تكون أكثر انتشارا ونجاحا، وذلك بعدما تخطتها فى نسبة المشاهدة فى الـ24 ساعة الأولى.
يذكر أن من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال ومن إخراج مريم أبو عوف وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه.
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