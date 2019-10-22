شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السودانى "الحديث عن الأشجار" يسافر قرطاج بعد فوزه بـ"الجونة الذهبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم "الحديث عن الأشجار" للمخرج السودانى صهيب قسم البارى فى المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد فوزه بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكى) .

تتبع المخرج صهيب قسم البارى من خلال فيلمه مغامرة أربعة من قدامى السينمائيين السودانيين لإعادة تأهيل وتشغيل دار عرض سينمائى فى بلد اختفت فيه كل مقومات صناعة السينما منذ ثلاثة عقود.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 2015 حين يقرر الرباعى إبراهيم شداد ومنار الحلو وسليمان إبراهيم والطيب مهدي، أعضاء جماعة الفيلم السوداني، الذين يجولون قرى السودان لنشر الثقافة السينمائية، أن يعيدوا تأهيل دار عرض سينمائى لإعادة الجمهور إلى السينما، ويصطدم مسعى المخرجين الأربعة بتعنت السلطات والقبضة المحكمة للأمن على كل نشاط ثقافى أو فنى.

مع تطور الأحداث يتعرف المشاهد على الأربعة بشكل أعمق ليتضح أنهم من رواد السينما السودانية الذين تعلموا فى الغرب وصنعوا أفلاما فى السبعينات والثمانينات حصدت جوائز من مهرجانات عربية ودولية.