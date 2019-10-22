شكرا لقرائتكم خبر عن هند الحناوي تتغزل فى ابنتها من أحمد الفيشاوى في عيد ميلادها الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هند الحناوى طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، بعيد ميلاد ابنتها الـ15، بمفردهما في أحد المطاعم، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه احتفال ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتغزلت الحناوي في ابنتها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وكتبت "أنت الآن بعمر الـ15 يا ملاكي، لقد عشت من أجلك 15 سنة، كانت أفضل 15 سنة في حياتي، التحديات والصعوبات التي عشناها، كل يوم بصحبتك كان له جمال خاص، عيد ميلاد حبيبتي وحبي الوحيد".

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا بين الفنان أحمد الفيشاوي وابنته، وتبادل الاتهامات بعد الحكم الذي صدر بحق الأول لامتناعه عن دفع نفقة شهرية لابنته في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.