شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 4 صور جديدة وتريلر رسمى للموسم السادس من Silicon Valley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة HBO عن 4 صور وتريلر الرسمي للموسم السادس والأخير من مسلسل Silicon Valley، الذى سيتكون من 7 حلقات، وسيبدأ عرضه في 27 أكتوبر الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

المسلسل ينتمى لفئة الدراما الكوميدية، وبدأ عرضه فى سنة 2014، وبلغ عدد حلقات موسمه الأول 8 حلقات، وهو من تأليف مايك جدج وجون ألتشولر.

مسلسل Silicon Valley فكرة مايك جادج وجون أتلشولروديف كرينسكي، وشارك في بطولة الجزء السادس كل من نانديني بابات وجوش برينروسوزان كراير وديفيد ال كينج واندريا لاريو ومارتين ستارومات روس وكريس ويليامزوغيرهم .

Advertisements



Silicon Valley

قصة المسلسل تدور فى مدينة سيليكون فالى التى تتواجد بها المقرات الرئيسية لكبرى الشركات التقنية حيث يتواجد مجموعة من الشباب المبدع الذين يعملون فى شركة تقنية، ورغم ذلك يبدو أن الأفراد الأكثر قدرة على الإبداع، هم الأكثر عرضة للمعاناة وعدم المقدرة على تحمل تبعات النجاح.



Silicon Valley



Silicon Valley

كما كشفت شبكة HBO عن موعد عرض أول حلقات مسلسل الرعب الجديد "The Outsider"، والذى من المقرر بدء عرضه 12 يناير من العام المقبل، وتستند الدراما الخارقة للطبيعة إلى رواية ستيفن كينج التى صدرت فى مايو 2018 والتى تحمل الاسم نفسه، ومن أكثر الكتب مبيعا.

المسلسل من بطولة جون فو، تراس ادكنز، شون باتريك فلانيري، كيوي ليمان، داني تريجو، ميتشل جونسون، فيليب ف. بروين، نيلي لييا، آلان دونز، بيتر شاريكو، ميليسا فيبي باكستر.

يدور مسلسل The Outsider حول التحقيق فى جريمة قتل صبى صغير، تبدو فى البداية الجريمة سهلة، ولكن يكتشف الضابط والمحقق المسئولان عن الجريمة، أنهما سيضطران فى التحقيق فى حقيقة الواقع نفسه، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

ومن المقرر أن يتولى المخرج جيسون بيتمان مهمة إخراج أول حلقة من المسلسل، من إنتاج شركتى Temple Hill Entertainment، وMRC.