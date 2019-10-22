تعليق ساخر من أبلة فاهيتا على أزمة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لأبلة فاهيتا تغريدة ساخرة تعلق بها على توقف الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بسبب مياه الأمطار.

وكتب الحساب: "يعلن نادي أرامل ومطلقات سانت فاطيما عن توافر عدد ٢ جندولا لنقل العضوات من نهر العروبة لبر الأمان... برجاء ارتداء المشمع وعدم ملامسة السائق".

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وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى؛ بسبب الأحوال الجوية.

وأضاف "يونس" في بيان اليوم، أنه بناءً على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.