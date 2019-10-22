بعد زفاف نجله.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: طرح الفنان هاني شاكر، أغنية "بينا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". أغنية "بينا" من كلمات الشاعر أحمد قطوط ومن ألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع توما. واحتفل الفنان هاني شاكر الأسبوع الماضي، بزفاف نجله "شريف"، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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