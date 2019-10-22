"الأمور ستزداد ارتباكًا".. نبيل الحلفاوي معلقًا على تأجيل الدوري والقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ردا على أحد متابعيه سأله عن رأيه في أزمة تأجيل الدوري، وإقامة مباراة القمة في نهاية الدور الأول.

وكتب الحلفاوي: "تبخر الأمل في دوري منتظم محترم.. والمواسم الاستثنائية صارت هي القاعدة وليست الاستثناء.واضح أن الأمور ستزداد ارتباكا بعد ما فتحنا بابا كانوا قد بشرونا بإغلاقه نهائيا، دعونا الآن من ملف الدوري فنحن مقبلون على شهر إفريقي يبدأ بعد غد مع الزمالك ثم منتخبنا الأوليمبي.. ربنا يوفقهم".

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا تأجيل ما تبقى من مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري المصري.