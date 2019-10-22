بالفيديو| أحمد أمين ينشر فيديو للأمطار ويعلق ساخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

سخر الكوميديان أحمد أمين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، ظهر خلاله سيل من الأمطار على أحد الكافيهات.

وعلق "أمين" على الفيديو ساخرًا: "وأنا اللي قولت هنزل أتمشى عشان الجو حلو".

وشهدت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.