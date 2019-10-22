صور| تحيرك لعمرو دياب الأكثر استماعا على "أنغامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصدرت أغنية تحيرك للمطرب عمرو دياب الأغنيات الأكثر استماعا هذا الأسبوع عبر منصة أنغامي الموسيقية. "تحيرك" كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور. Advertisements وكانت القناة الرسمية للفنان عمرو دياب قد طرحت الأغنية منذ فترة وحققت مشاهدات كبيرة وذلك عقب طرحها عبر خدمة إحدى شركات المحمول. يذكر أن تطبيق ديزر أعلن أن أغنية "باين حبيت" لـ"عمرو دياب" و"مارشميلو" قائمة أكثر الأغاني طلباً عبر خدمة البث الموسيقى، كما تصدر"عمرو دياب" قائمة النجوم الأكثر استماعًا في مصر، خلال عامها الأول.

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