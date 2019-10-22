بصورة.. رسالة رومانسية من محمد رشاد لزوجته مي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد رشاد، صورة تجمعه بزوجته الإعلامية مي حلمي، ليوجه بها رسالة لها. وكتب محمد رشاد في تعليقه على الصورة: "أنتِ دائما في قلبي". وتزوجت مي حلمي من الفنان محمد رشاد، في شهر مارس من العام الجاري، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، وخصوصا بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، بسبب خلافات عائلية، ليعود الثنائي ويكملان مراسم الزفاف بعيدا عن الأضواء.

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