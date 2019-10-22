في اليوم العالمي للتأتأة.. فنانون تلعثموا لتجسيد الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

هناك العديد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في نطق بعض الكلمات، وهو ما يعرف بـ"التأتأة" أو "التعلثم"، وتزداد تلك الصعوبة لدى الأشخاص حينما يمرون بعدة ظروف منها "سرعة التحدث والتوتر والضغط النفسي.

ويحتفل العالم اليوم 22 أكتوبر، باليوم العالمي للتأتأة. وكما تعودنا فالسينما المصرية اهتمت بهؤلاء الأشخاص وعرضت معاناتهم ورصدت شخصياتهم التي تبدو سوية أكثر من غيرهم من الأشخاص الأصحاء.

الأعمال التي ناقشت تلك القضية الهامة، كثيرة للغاية، سواء في المسرح أو الدراما أو الشاشة، منها ما أبرز كم المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص في الحياة اليومية، ومنها ما ناقش الأمر بكوميديا سوادء، وبين هذا وذاك نستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية المتلعثم:

آسر ياسين

الفنان آسر ياسين جسد شخصية الذي يعاني من اضطرابات في الحديث في فيلم "رسائل البحر"، وناقش مشكلة هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للسخرية من بعض الأشخاص، ما يدفعه لترك كلية الطب والعمل صيادًا هربًا من نظراتهم وتعليقاتهم التي تعكس سطحيتهم.

قال آسر ياسين، عن هذا الدور، إنه الأهم في مسيرته، وروى كواليس استعداده لهذه الشخصية خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

أحمد مالك

تمكن الفنان الشاب أحمد مالك من إتقان تقديم شخصية المتلعثم، بالتركيز على نقطة هامة جدًا وهي إنه يواجه صعوبة في الكلام حينما يتعرض للخوف أو التوتر وفي حالات معينة فقط، ما ركز على أن الشخص ليس مريضًا ولكن الأجواء المحيطة به قد تدفعه لذلك، من خلال دوره في مسلسل "مع سبق الإصرار".

حامد الشراب

وفي إطار كوميدي، حاول الفنان حامد الشراب تجسيد دور المتلعثم، ولكن بشكل عشوائي ودون مناقشة أي قضايا يعاني منها هؤلاء الأشخاص. وفي المجمل نالت تلك الشخصية إعجاب رواد مسرح مسرح والجمهور على السوشيال ميديا.

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سيد زيان

الفنان الراحل سيد زيان قدم دور المتلعثم في العديد من الأعمال بدأها بمسرحية "سيدتي الجميلة"، وصولاً بدوره في فيلم "المتسول".

رضا حامد

اشتهر الفنان رضا حامد بالتعلثم في جميع الأدوار التي قدمها في إطار كوميدي. وعلى الرغم من عدم فهم ما كان يريد قوله في أغلب أدواره، إلا أنه استطاع أن يتميز بتلك الأدوار.

أحمد رزق

الفنان أحمد رزق جسد دور المتلعثم بمهارة وحرفية عالية للغاية بدور "وحيد"، في مسلسل "الإخوة الأعداء"، الابن غير المعترف به ويعاني الصرع.

ظافر العابدين

الفنان التونسي ظافر العابدين قدم أيضًا تلك الشخصية بدوره في مسلسل "فرتيجو"، المأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، ومن خلال شخص يواجه صعوبة في النطق والسمع وصلت حالته للتعلثم، وناقشت تلك الشخصية قضية التنمر التي يتعرض لها هؤلاء.

إبراهيم يسرى

جسد الفنان إبراهيم يسري شخصية الشاب ضعيف الشخصية والمهتز نفسيًا في دوره بمسلسل "المال والبنون"، والذي غالبًا ما كان يتأتئ أمام والده الفارض شخصيته على أبنائه.

رامز أمير

في مشهد مؤثر، وبطريقة محترفة استطاع الفنان رامز أمير أن يبرز ما قد يتعرض له هؤلاء الأشخاص الذين يعانون التلعثم، من مضايقات وإهانات، في دوره بمسلسل "رقم مجهول".

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