بالزي الأثيني.. جلسة تصوير جديدة لمي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها في أثناء رحلتها لليونان مع زوجها المخرج محمد سامي. وظهرت مي عمر في الصور بزي النساء في أثينا القديمة بفستان أبيض طويل، وعلقت على الصورة: "في حب أثينا". يذكر أن مي عمر تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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