تراند اليوم : إعلامية شهيرة تهاجم ماجدة الرومي : عندك أغنية سقط القناع...

وكتبت ليليان دواد على حسابها في تويتر : " مدام ماجدة، هو نفس الشعب اللي طالب بالحرية في سوريا وكنتي ضده، هو نفس الشعب السعودي المقهور ومدحتي ملكه.. وهو نفس العهد اللي بتدعميه بلبنان الشعب ثار ضده.. مدام ماجدة عندك غنية بتقولي فيها#سقط_القناع"
وقد تباينت الفنانة ماجدة الرومي في أرائها حول ثورات الربيع العربي، حيث أعربت عن تقديرها للرئيس المصري عبد القتاح السيسي وأنه رجل إدراك المؤامرات.
يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد مدحت السيسي قائلة : إنني أحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بشدة، لأنه كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التى تحاك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي.
وأضافت في حوار لها مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية في فبراير الماضي أنني كنت لا أستطيع أن أقول هذا الكلام أمامه حتى لا يتهمنى أحد بمجاملته، ولكن فى غيابه أستطيع أن أقول إن هناك مؤامرات وأن «السيسي» احتضن المصريين وحذرهم من الخطر الأكبر وهو خطر الفتنة الطائفية التى اكتوت لبنان بنيرانها ومازالت حتى الآن.
وأوضحت الرومي أن الرئيس السيسي إنسان صادق ووجهه يوحى لى بالطيبة المصرية والصدق والصلاة، والله أعطاه القبول، وأنها صلت كثيرًا لمصر، لأنني خسرت الكثير بالظلمة التى عايشتها فى حروب لبنان، واليوم أشهد النور وأنا مع السيسى والتفاف الشعب حوله ومع توجهاته.
وتابعت: مصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل، ومصر هى عبور عام 1973، منوهة بأنها حينما كانت واقفة على المسرح وأتحدث للرئيس كان كل هذا يدور في ذهني.