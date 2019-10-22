وليد طلعت للوفد: "سكة سفر" لعبة صعبة بس لذيذة.. وحازم إيهاب أضاف للعرض

لفت المؤلف والمخرج وليد طلعت، الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة من خلال أعماله وعروضه المسرحية المختلفة والمميزة، والتي دائمًا ماتلاقي نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح، وكان أخرهم عرض "سكة سفر" بطولة الفنان حازم إيهاب التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم :تامر حبيب، أميرة فتحي، محمد شاهين، حمزة العلي، سارة الطباخ، سيف زهران.. وأخرون.

وكشف "طلعت" في حوارة لـ "بـوابـة الـوفـد" الصعوبات التي واجهته في سيناريو وإخراج العرض، وتحدث عن فكرة "سكة سفر"، وكشف أيضًا حول تعاونه الأول مع الفنان حازم إيهاب.

وإلى نص الحوار:

ماذا عن أحداث مسرحية "سكة سفر"؟

بصراحة سكة سفر تم عرضها من قبل في عام 2015 ولكن بأبطال أخرى وتدور أحداثها حول شاب بسيط ينتهي من دراسته ولم يتوفق في مجال العمل نتيجة لظروف معقدة وعلى الرغم من ذلك خاطب فتاة لمدة 8 سنوات ولا يدري كيف سيتزوج بهذه الظروف فيقرر مغادرة البلاد والبحث عن عمل ولكن لايستطيع السفر وتتناول أحداث المسرحية بشكل كوميدي ساخر.

بالإضافة إلى ذلك فأن سكة سفر الجانب الأخر من فيلم "عسل اسود" الذي يعود بطله الفنان أحمد حلمي من الخارج يحب مصر وشعبها ولكن بطل المسرحية الفنان

حازم إيهاب يتمنى المغادر ولكنه لم يتمكن من ذلك، ورسالة العرض أن مصر بها مشاكل مثل باقي البلدان ولابد من المحافظة على جميع كوادرها.

هل حدث تغيير في العرض منذ طرحه من قبل؟

سكة سفر تم عرضها عام 2015 بـ 35 ليلة عرض وتم عرضها على مسارح الجامعة الألمانية والبريطانية والأمريكية ومسرح الساقية وأخرون ثم أختفى العرض لمدة عامين ثم عودنا بالموسم الجديد بأبطال لأول مرة في العرض .

كيف جاء أختيارك للفنان حازم إيهاب لبطولة مسرحية "سكة سفر"؟

في الحقيقة حازم شاب يمثل الشريحة العمرية لبطل المسرحية كما ان حازم كان دائمًا يحرص على حضور العديد من العروض الجامعية لي وكان يشيد بها لدرجة أنني شعرت أنه يسخر منها ولكن فوجئت أنه معجب بالمدرسة التي نعمل بها لذلك حرصت على وجوده معي في هذا العرض، بالإضافة إلى ذلك فأنه أضاف كثيرًا للعرض فهو ممثل موهوب ويضيف ملاحظات جيدة في دوره بشكل خاص والعرض بأكمله بشكل عام.

هل تم تعديل سيناريو "سكة سفر" قبل عرض الموسم الجديد ؟

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نعم، بالفعل تم تعديل جزء كبير من المسرحية وهو يمثل نسبة 80% من السيناريو فهناك أحداث قديمه ولم تتناسب مع عام2019 .

ما الصعوبات التي واجهتك في كتابة وإخراج "سكة سفر" ؟

في الحقيقة أصعب مشهد في سيناريو العرض كان مشهد الحجز وهو تدور أحداثه حول أنه يتم اتهام البطل بالسرقة في مترو الأنفاق ويذهب إلى الحجز ويفاجئ هناك بقصص إنسانية موجعة تأثر فيه حتى يشعر بأن قصته تافهة بالنسبة لهم.

أما بالنسبة للإخراج فهناك 34 ممثل فالتعامل مع هذا العدد الضخم بعقلياته ونفسياته المختلفة وكل من لديه حجم موهبة بالطبع كان هذا شيئًا في منتهى الصعوبة ولكن أعتبرهم دائمًا أولادي فالعرض بمثابة لعبة صعبة بس لذيذة.

ما المدة الزمنية التي احتاجها عرض "سكة سفر" في البروفات؟

مدة البروفات التي حصل عليها أسرة العرض شهرين فقط نظرًا لحفظ الجميع بعض المشاهد والأداء والحركات مع تغيير بعض المشاهد، بالإضافة إلى أن مجموعة انتاج العرض فرقة مدرسة المسرح الحرة وتم انتاج العرض كأيجار مسرح، عماله، والديكور محمد سعد والملابس الفنانة أميرة صابر ومكياج ماجد جمال.

ما الذي يحتاجة المسرح خلال الفترة القادمة؟

بصراحة شديدة المسرح في مصر يحتاج إلى دور عرض بشكل أكثر ولابد أن نبحث عن المسارح المغلقة ونعلم السبب ورائها حتى يتم إعادتها مرة أخرى وإذا تم إيجاد مكان يسمح بإقامة مسرح لابد من فعل ذلك على الفور.

ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

من المقرر ان يتم عرض المسرحية الأسبوع المقبل يومي الخميس والجمعة والسبت نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير وعقب ذلك يتم التجول بها في المحافظات وبدايتهم في محافظة الإسكندرية.