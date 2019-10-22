نيللي كريم "جوكر مصر"

خطفت النجمة نيللي كريم الأنظار، حيث نشرت صورة لها بوجه "الجوكر"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يشار إلى أن يتم حاليًا عرض فيلم "الجوكر" بجميع دور العرض، وهو من تأليف سكوت سيلفر، وإخراج تود فيليبس، والفيلم بطولة كل من خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، زازي بيتز، فرانسيس كونروي، بريتو كولين، شيا ويجهام، بيل كامب، جلين فليشلر، ليه جيل، جوش بايس، مارك مارون، سوندرا جيمس، ميرفي جوير، دوجلاس هودج.

يشار إلى أن الفنانة نيللي كريم شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف،

خالد الصاوي، رمزي لينر.

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وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير فيلم جديد، ولم تكشف عن تفاصيله بعد، وهو بطولة ظافر العابدين، والمقرر طرحه العام المقبل.