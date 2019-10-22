سيلفي.. فتحي عبد الوهاب لأحمد الفيشاوي: "علي عمو يالا"

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ومازح الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: "سيلفي بعنوانعلي عمو يالا".
يشار إلى أن الفنان فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "لمس أكتاف"، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى، وبطولة
ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، وهو بطولة كل من هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، وأروي جوده، ومن تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي.
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