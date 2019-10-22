غضبت لهذا الأمر.. حياة الفهد تشعل تريندات السعودية

أثارت النجمة حياة الفهد، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الظهور الأول لابنه وحفيدتها بعد أن ظهرت الفنانة ضمن أحداث حلقات برنامج ليالي الكويت.



وهاجمت في البداية الفنانة حياة الفهد، تواجد الكثير من الفنانين بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "أتألم لما أحس أن السوشيال ميديا للأسف خدت حتة صادقة من الفنان والفنانة.. أخذت موهبتهم.. تكرار ظهورهم المتكرر.. الفنان لازم يكون عزيز يغط عن الأنظار شوية علشان الناس تشتاقله.. لكن إنت لما تكون 24 ساعة عارض نفسك.. مسوق لأدوات ومواد.. وين الفن؟ الفن راح.. ولما تظهر بمسلسل ما رح تلفت النظر لأنه شايفينك ويمكن ما يصدقونك".



وأضافت حياة الفهد: "للأسف في بعض الناس قاعدة تسوق لأشياء غير مرخصة

وتضر المجتمع.. وهذا يقلل احترام الناس للفنان نفسه.. خلي التسويق للمتخصصين.. انت فنان".وانتقدت الفنانة أيضًا لجوء الكثير من النجمات للتجميل حتى أن الكثيرات منهن صرن يشبهن بعض.وتفاجءت الفنانة، خلال الحلقة باتصال هاتفي من ابنتها سوزان التي قالت: "أشعر بالفخر لأنها أمي والكلام كله قليل بحقها، وايد أمي طيبة ووايد قلبها كبير ومتسامحة.. والكلمة الطيبة علطول تهزها حتى لو كانت زعلانة علطول تتسامح".ودخل بعد الاتصال الاستديو، الطفل أحمد حفيد الفنانة حياة الفهد، ابن ابنتها الثانية رزان.



وتزوجت حياة الفهد مرتين، ولها 4 أبناء أكبرهم سوزان المتزوجة من عبد اللطيف ابن الفنان

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خالد العبيد وأصغرهم روزان.



وشكلت حياة الفهد خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي، منها مشاركتها للفنان غانم الصالح في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل خالتي قماشة، الدردور، رقية وسبيكة، الغرباء، خرج ولم يعد، إليكم مع التحية، عائلة فوق تنور ساخن، الخراز، زوجة بالكمبيوتر، مسافر بلا هوية وغيرها وآخر عمل جمع بينهما ليلة عيد.



وقدمت حياة الفهد ثنائيًا ناجحًا مع الفنانة سعاد عبد الله في فترة من فترات مشوارها الفني، وكانت ثمرة هذا التعاون أعمالًا تعد بصمة من بصمات الفن الخليجي منها رقية وسبيكة، على الدنيا السلام، خالتي قماشة، سليمان الطيب، خرج ولم يعد، درس خصوصي وغيرها.



وكان آخر عمل جمعهما بعد توقف هو المسلسل القطري عيال الذيب عام 2000، إلا إنهما قدما مسلسلًا معًا بعنوان البيت بيت أبونا عام 2013 للكتابة وداد الكواري وبذلك شكل العمل عودتهما للعمل معًا بعد 13 عامًا.