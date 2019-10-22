فيديو.. بيبي ريكسا تكشف كواليس تصوير"You Can't Stop The Girl"

كشفت الفنانة العالمية بيبي ريكسا كواليس تصوير كليب "You Can't Stop The Girl"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وكسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب، والكليب ضمن أحداث فيلم "الخبيثة: عشيقة الشر"، وهو من إنتاج ديزني.

ديزني. يذكر أن الفنانة العالمية بيبي ريكسا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Not 20 Anymore"، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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