أبو الليف لـ"الوفد": "السوشيال ميديا" سبب ظهور حمو بيكا ومجدي شطة

يعتبر النجم أبو الليف صاحب مدرسه في الاداء الغنائي ذات طابع خاص وتحمل النقد البناء فهو يمتلك عده مواهب في الثميل ايضا بعد نجاحا الكبير الذي حققه في مسرحية كينج كونج والتي كانت طوال عرضها كاملا العدد وكشف "ابو الليف" في حوار خاص لـ"الوفد" تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه والذي يحمل عده مفاجات وتفاصيل اخري في الحوار كالتالي..

-في البداية حدثنا عن موعد طرح ألبومك المقبل.. وهل انتهت من تسجيل الالبوم؟

البومه الجديد ان شاء لله سيطرح قريبا جدا ولكن نحنا الان في التحضيرات النهائية لطرحه واتمني ان ينال اعجاب الجمهور الحبيب.

-هل في أغاني ستطرح بطريقة الفيديو كليب من الالبوم؟

ان شاء لله في أغنية علي طريقة الفيديو كليب في الالبوم ولكن حتي الان لم يتم تصويرها والاحتمال الاكبر ان يتم تصويرها في

مصر لان بلدنا يوجد بها اماكن جميلة.

-من ابرز الشعراء والملحنين في الالبوم؟

تعاونت مع الشاعر السيد علي وهشام صادق يلحن وكتب اغاني ومن الملحنين مودي سعيد وايضا الملحن عماد ومجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين المتميزين.

-هل الالبوم سيطرح كاملا اما اغنية تلو الاخري؟

ساطرح البوم كاملا وليس أغنية أغنية ويوجد الكثير من المفاجأت في الالبوم.

-ما هي المفاجأت؟

يوجد ان شاء لله أغنية لجمهور الاسكندرية الحبيب خصيصا لهم وهي من ألحان شريف الوسيمي وايضا اقدم أغاني تحمل طابع النقد البناء.

-ما هي سبب ابتعادك من تقديم ألبوم غنائي كامل؟

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كانت للسبب للظروف البلد الي احنا فيه ولكن قدمت ألبوم عام 2013 والحمد لله نال استحسان الجمهور وايضا

تترات مسلسلات واغاني سنجل بمعني انا لم ابتعد عن جمهوري.

-حدثنا عن مسرحية " كينج كونج" .. وهل كنت متوقع نجاحها؟

معروض عليه مسيرحية ولكن بقرا الورق الان وهو عرض كوميدية ونقد انا كنت عامل الحمد لله من جد وجد واحنا اجتهدنا وعرضنا 60 ليلة وكل يوم كان الصاله بقاعه صلاح شاهين بمسرح البالون كانت كومبليت وحتي ايام امم الافريقة كانت في نفس التوقيت العرض وبرغم ذلك كان المسرح عن اخره والعمل في المسرح الممثل يحصل علي نتيجه في وقتها اذا كان فشل ام نجح.

-هل هناك عرض مسرحية اخري الفترة المقبلة؟

نعم هناك عمل واقوم حاليا بقراءه عمل لتقديمه علي خشبة المسرح.

-هل السوشيال ميديا من عوامل نجاح لاي عمل؟

للاسف اعتبره من عوالم النجاح وهي السبب في ظهور حمو بيكا ومجدي شطه للاسف هي الاساس حاليا.

-ما رائك في اغاني التي يتلك علها أغاني المهرجانات؟

انا مابعترفش به اغاني المهرجانات وللاسف نفس السبب ظهورهم السوشيال ميديا وايضا حمو بيكا ومجدي شطه.

-وفي النهاية كلمه توجها الي جمهورك؟

انتظروا الجديد مفاجأء.