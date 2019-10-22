السبت.. رحلة سعيدة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ،العرض المسرحي الجديد " رحلة سعيدة " ،و ذلك السبت المقبل في تمام الثامنة مساء على مسرح مركز الحرية الإبداع بالإسكندرية.

العرض من إنتاج شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ،ويحضر حفل الافتتاح الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث ،والفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة و التجوال ،ويستمر العرض ٥ أيام، بالتعاون مع صندوق

التنمية الثقافية.

"رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر إلى رحلة لمدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

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جدير بالذكر ان عرض " رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالاسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات و مدارس و مراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية و

البحيرة و الغربية و المنوفية ، و ذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث .

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.