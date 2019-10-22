"المتفائل" ضمن المقررات على طلاب المسرح

يستمر العرض المسرحى"المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح في تقديم عروضه على المسرح القومي بالعتبة، محققا نجاحا و اقبالا جماهيريا كبيرا، بالاضافة للنجاح النقدي الكبير و الذي دفع معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون و أقسام المسرح بالجامعات لوضع العرض ضمن التطبيقات العملية لطلاب المسرح، حيث يقدم العرض أيام الخميس و الجمعة و السبت في تمام التاسعة مساء و الأحد ماتينيه في تمام السابعة و النصف مساء .

يقول إسلام امام مخرج العرض المسرحى "المتفائل" أنه سعيد باختيار العرض من قبل الأكاديميين ليكون ضمن مناهج طلاب المسرح بمختلف الجامعات ، حيث يشهد العرض إقبالا جماهيري كبير من الطلاب

سواء بالمعهد العالي للفنون المسرحية أو من كلية الآداب قسم المسرح بجامعتي حلوان و عين شمس ، وأيضا كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة ، حيث قام أعضاء هيئة التدريس بتحديد العرض لمشاهدته و مناقشته ، و ذلك لوجود عدد من العناصر التي تعتبر تحديا كبيرا ، و تطرح تساؤلات لدى الطلاب خاصة عنصر الديكور و حركته، حيث يتم تغيير المناظر و المشاهد أمام الجمهور بطريقة سهلة وبسيطة هذا بالإضافة لعنصر الغناء فى الدراما ، و الذي تم تقديمه بشكل مختلف ونوعية الموسيقى والاستعراضات، وأيضا الازياء والاضاءة وغيرها، فنجاح العرض يرجع لنجاح كافة عناصر العرض المسرحى وتكاملها مع بعضها فالعرض تجربة مختلفة و متميزة ، ظهرت من خلالها إمكانيات خشبة المسرح القومى والتى ساعدته فى نجاح العرض المسرحى "المتفائل".

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

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