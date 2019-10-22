تراند اليوم : احمد فرحات : أشتغلت مع مبارك 30 سنة وفاكرني بتاع طاقية الإخفاء

حل الفنان احمد فرحات ضيفا علي الاعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة النهار واليكم نص تصريحاته .

احمد فرحات | اشتغلت مع الرئيس مبارك ٣٠ سنة كمهندس اتصالات الرئاسة

صرح الفنان احمد فرحات ، انه كان يعمل مهندس اتصالات و انه عمل في رئاسة الجمهورية مسئول عن اتصالات الروساء .

و أضاف فرحات انه عمل في فنرة الرئيس حسني مبارك، و في احدى المرات لما شافني في مطار الدخيلة و كان معاه جمال عبدالعزيز الله رئيس السكرتارية الخاصة، و كانت أول سنة له رئيس جمهورية، قال الله إيه الموظفين اللى، جايبين عيالهم معاهم يصيفوا، هو مصيف ولا إيه».

و تابع فرحات ان الدكتور جمال عبدالعزيز قال له لا ده مش عيالهم والله ده الواد أحمد فرحات زميلنا في الاتصالات، هو اللي بيعملنا الاتصالات، فلقيته عرف إن فيه واحد اسمه أحمد فرحات اللي كان بيمثل، قال له الله مش ده الواد بتاع طاقية الإخفاء؟ فقاله أيوه هو ده، فقاله طيب وهيمثلنا بقى ويقعد يغيب ، فقال له لا ده خلاص ساب التمثيل تمامًا .

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احمد فرحات| افيهات زينات صدقى من وحى خيالها و كانت لا تعرف القراءة و الكتابة

قال الفنان احمد فرحات أن كل مصطلحات الفنانه “زينات صدقي” من وحى خيالها ولم تكن مكتوبه بالسيناريو.

و أضاف فرحات أن “صدقي” لم تكن تجيد الكتابة أو القراءة فكان المخرج يمليها وهي تحفظ و تبتكر من وحي خيالها.

وتحدث احمد فرحات ان عز الدين ذو الفقار مخرج عبقرى قالى اغنية قولو هتخربش مع الناس ٥٠ سنة و فعلا مازالت عالقة مع الناس .

و أضاف فرحات عبد الحليم حافظ قال لى عاوزك تهدى و تركز و تتكلم براحه و تفكر قبل ما تعمل دور لانك هتبقى قدوه لكل الأطفال .